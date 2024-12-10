ССО повідомили про технічні проблеми з переведенням військових через додаток "Армія+"

Як зазначили у відомстві, наразі існують певні технічні проблеми, які виникають в процесі подачі рапорту через додаток "Армія+".

"У разі надходження відмови в додатку, просимо звертатись на гарячу лінію Рекрутингового центру Сил спеціальних операцій за номером телефону 0800 357 174", - сказано у повідомленні.

У ССО також зауважили, що вже ведеться робота щодо включення певних військових частин ССО до переліку пріоритетного комплектування.

Переведення військових через "Армія+"

Про те, що буде запроваджено новий механізм переведення військових між частинами раніше розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, така необхідність виникла внаслідок контакту чиновників із громадянським суспільством.

Також у застосунку "Армія+" буде доступна ще одна функція військовим, які подаватимуть рапорти на зміну місця онлайн. У разі погодження вони бачитимуть номер наказу на переведення.