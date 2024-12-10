ССО повідомили про технічні проблеми з переведенням військових через додаток "Армія+"

У військових, які виявили бажання перевестись до бойових військових частин Сил спеціальних операцій ЗС України через додаток "Армія+" можуть виникнути технічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Як зазначили у відомстві, наразі існують певні технічні проблеми, які виникають в процесі подачі рапорту через додаток "Армія+".
"У разі надходження відмови в додатку, просимо звертатись на гарячу лінію Рекрутингового центру Сил спеціальних операцій за номером телефону 0800 357 174", - сказано у повідомленні.
У ССО також зауважили, що вже ведеться робота щодо включення певних військових частин ССО до переліку пріоритетного комплектування.
Про те, що буде запроваджено новий механізм переведення військових між частинами раніше розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, така необхідність виникла внаслідок контакту чиновників із громадянським суспільством.
Також у застосунку "Армія+" буде доступна ще одна функція військовим, які подаватимуть рапорти на зміну місця онлайн. У разі погодження вони бачитимуть номер наказу на переведення.
Окрім цього відомо, що у мобільному додатку "Резерв+" оформили вже близько 40 тисяч українців. І цей показник був тільки щас перші два дні роботи послуги.
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