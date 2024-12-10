ССО сообщили о технических проблемах с переводом военных через приложение "Армия+"

У военных, которые изъявили желание перевестись в боевые воинские части Сил специальных операций ВС Украины через приложение "Армия+" могут возникнуть технические проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Как отметили в ведомстве, сейчас существуют определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта через приложение "Армия+".
"В случае поступления отказа в приложении, просим обращаться на горячую линию Рекрутингового центра Сил специальных операций по телефону 0800 357 174", - говорится в сообщении.
В ССО также отметили, что уже ведется работа по включению определенных воинских частей ССО в перечень приоритетного комплектования.
О том, что будет введен новый механизм перевода военных между частями, ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такая необходимость возникла в результате контакта чиновников с гражданским обществом.
Также в приложении "Армия+" будет доступна еще одна функция военным, которые будут подавать рапорты на смену места онлайн.
Кроме того, известно, что в мобильном приложении "Резерв+"оформили уже около 40 тысяч украинцев. И этот показатель был только за первые два дня работы услуги.
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