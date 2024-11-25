Переведення через "Армія+". У Міноборони розповіли про ще одну функцію для військових

Відсьогодні у застосунку "Армія+" буде доступна ще одна функція військовим, які подаватимуть рапорти на зміну місця онлайн. У разі погодження вони бачитимуть номер наказу на переведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли у відомстві, для того, щоб мати доступ до цього функціоналу, необхідно оновити застосунок до найновішої версії.

Також у Міноборони зауважили, що для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу буде приходити автоматично, разом з інформуванням про погодження переведення. А ось тим, хто вже отримав погодження на переведення, але не має інформації щодо формування відповідного наказу, необхідно звернутись у службу підтримки в розділі "Меню".

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за 10 днів роботи сервісу військові подали в "Армія+" 4 500 рапортів на зміну місця служби.

"З них 4 200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 — отримали погодження. Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій",- наголосила вона.