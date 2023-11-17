ССО показали відео знищення вантажівки окупантів з іранськими снарядами для "Градів"

"Вибухову" ціль загарбників українські захисники виявили на Південному напрямку.

Цей вантажний автомобіль із боєкомплектом противника був замаскований, але сховати техніку росіянам від операторів аеророзвідки ССО не вдалося. Спецназівці навели вогонь артилерії та вдарили FPV-дронами по "Уралу" інтервентів з іранськими снарядами.

"Екіпаж БпАК оперативно скоригував по цілям вогонь артилерії підрозділів Сил оборони, а також застосував для ударів власні FPV-дрони", - йдеться у публікації.

Внаслідок прицільної роботи бійців було знищено ворожий "Урал-4320" з БК для РСЗВ БМ-21 "Град", а також пошкоджено саму РСЗВ.

За даними розвідки, у вантажівці російських загарбників було 55 реактивних снарядів іранського виробництва.

У ССО також оприлюднили відео цієї операції на Південному напрямку.

Нагадаємо, раніше бійці ССО показали відео знищення російського "Солнцепьока" біля Авдіївки.

А також нещодавно спецпризначенці за допомогою дрона вистежили та знищили ворожий РЕБ "ЛЄЄР-2".