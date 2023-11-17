RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ССО показали видео уничтожения грузовика окупантов с иранскими снарядами для "Градов"

Фото: бойцы ССО ВСУ уничтожили российский "Урал" с иранскими снарядами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили грузовик российских оккупантов "Урал-4320" с боекомплектом для реактивных сислем залпового огня БМ-21 "Град", а также поврежили саму установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО ВСУ.

"Взрывную" цель захватчиков украинские защитники обнаружили на Южном направлении.

Этот грузовой автомобиль с боекомплектом противника был замаскирован, но спрятать технику россиянам от операторов аэроразведки ССО не удалось. Спецназовцы навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами "Уралу" интервентов с иранскими снарядами.

"Экипаж БпАК оперативно скорректировал по целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны", - говорится в публикации.

В результате прицельной работы бойцов был уничтожен вражеский "Урал-4320" с БК для РСЗО БМ-21 "Град", а также повреждена сама РСЗО.

Согласно данным разведки, в грузовике российских захватчиков было 55 реактивных снарядов иранского производства.

В ССО также обнародовали видео этой операции на Южном направлении.

Напомним, ранее бойцы ССО показали видео уничтожение российского "Солнцепека" возле Авдеевки.

А также недавно спецназовцы с помощью дрона выследили и уничтожили вражеский РЭБ "ЛЕЕР-2".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРСЗОСилы специальных операцийВойна России против Украины