ССО показали відео знищення російського "Солнцепьока" біля Авдіївки

Українські бійці викорстали безрілотний дрон-камікадзе. Вони поцілили ним по ворожій техніці та знищили "Солнцепьок".

"На Авдіївському напрямку воїни підрозділу "БУАР" 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спільну з ССО "А" знищили "ТОС-1А "Солнцепек". Вражаюче видовище можна було спостерігати за десятки кілометр", - сказано у повідомленні.

Як працює "Сонцепьок"

Важка вогнеметна система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили ворога на відкритій місцевості. Також її використовують для руйнування, наприклад, фортифікаційних будівель завдяки потужному об'ємному вибуху.

Термобаричний боєприпас системи формує вибухову суміш після чого підриває її. Під час детонації атмосферний тиск в хмарі підскакує та так само стрімко падає. Навіть якщо вціліти після самого вибуху, існує ризик загинути від розриву внутрішніх органів через різкий перепад тиску.

Втрати російської армії

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 301 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 680 росіян.

Також нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області українські воїни збили російський безпілотник "Орлан-10".

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