UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ССО показали відео знищення російського "Солнцепьока" біля Авдіївки

Ілюстративне фото: ССО показали відео знищення російського "Солнцепьока" біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Воїни підрозділу "БУАР" 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та байці Сил спеціальних операції знищили ворожий "Солнцепьок" біля Авдіїівки.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

Українські бійці викорстали безрілотний дрон-камікадзе. Вони поцілили ним по ворожій техніці та знищили "Солнцепьок".

"На Авдіївському напрямку воїни підрозділу "БУАР" 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спільну з ССО "А" знищили "ТОС-1А "Солнцепек". Вражаюче видовище можна було спостерігати за десятки кілометр", - сказано у повідомленні.

Як працює "Сонцепьок"

Важка вогнеметна система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили ворога на відкритій місцевості. Також її використовують для руйнування, наприклад, фортифікаційних будівель завдяки потужному об'ємному вибуху.

Термобаричний боєприпас системи формує вибухову суміш після чого підриває її. Під час детонації атмосферний тиск в хмарі підскакує та так само стрімко падає. Навіть якщо вціліти після самого вибуху, існує ризик загинути від розриву внутрішніх органів через різкий перепад тиску.

Втрати російської армії

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 301 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 680 росіян.

Також нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області українські воїни збили російський безпілотник "Орлан-10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСили спеціальних операційКонтрнаступ ЗСУАвдіївка