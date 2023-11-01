ССО показали видео уничтожение российского "Солнцепека" возле Авдеевки

Украинские бойцы использовали безрилотный дрон-камикадзе. Они попали им по вражеской технике и уничтожили "Солнцепок".

"На Авдеевском направлении воины подразделения "БУАР" 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко совместную с ССО "А" уничтожили "ТОС-1А "Солнцепек". Впечатляющее зрелище можно было наблюдать за десятки километров", - говорится в сообщении.

Как работает "Сонцепек"

Тяжелая огнеметная система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы врага на открытой местности. Также ее используют для разрушения, например, фортификационных построек благодаря мощному объемному взрыву.

Термобарический боеприпас системы формирует взрывчатую смесь, после чего подрывает ее. Во время детонации атмосферное давление в облаке подскакивает и стремительно падает. Даже если уцелеть после взрыва, существует риск погибнуть от разрыва внутренних органов из-за резкого перепада давления.

Потери русской армии

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 301 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 680 россиян.

Также напомним, что сегодня в Днепропетровской области украинские воины сбили российский беспилотник "Орлан-10".

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