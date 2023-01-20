В ССО показали, як майстерно ліквідували противників в Соледарі (відео)

На опублікованому відео показано, як український боєць веде бій знаходячись на свої позиції. Він разом з побратимами боронив Соледар.

"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника", - сказано в повідомленні.

В ССО підкреслили, що військовослужбовці невпинно працюють на даному напрямку та боронять українські землі.