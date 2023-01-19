ЗСУ знищили ворожу техніку та особовий склад противника на Кінбурнській косі

У середу, 18 січня, Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів на Кінбурнській косі (Миколаївська область) та ліквідували частину особового складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна", - йдеться у заяві.

Гуменюк пояснила, що ЗСУ знищили автомобільну техніку окупантів та до 10 росіян.

"Це говорить про те, що спокою їм там немає", - додала Гуменюк.

Російські окупанти мають сухопутний коридор, вони можуть заміняти сили, які перекидають з лівобережної частини Херсонської області. Саме тому ворог може завдавати ударів по Очаківській і Куцурубській громаді.