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ЗСУ знищили ворожу техніку та особовий склад противника на Кінбурнській косі

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Україна, Четвер 19 січня 2023 19:11
ЗСУ знищили ворожу техніку та особовий склад противника на Кінбурнській косі Фото: ЗСУ знищили ворожу техніку та особовий склад на Кінбурнській косі(GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів на Кінбурнській косі (Миколаївська область) та ліквідували частину особового складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна", - йдеться у заяві.

Гуменюк пояснила, що ЗСУ знищили автомобільну техніку окупантів та до 10 росіян.

"Це говорить про те, що спокою їм там немає", - додала Гуменюк.

Російські окупанти мають сухопутний коридор, вони можуть заміняти сили, які перекидають з лівобережної частини Херсонської області. Саме тому ворог може завдавати ударів по Очаківській і Куцурубській громаді.

Нагадаємо, що жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами, що поблизу Херсона. Бойова робота продовжується.

Українські військові продовжують бойову роботу зі звільнення Кінбурнської коси, але вона ускладнюється, зокрема, погодними умовами. Тим часом росіяни намагаються звідти вести вогонь, але їм постійно заважає наша контрбатарейна робота.

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