В ССО показали, как мастерски ликвидировали противников в Соледаре (видео)

На опубликованном видео показано, как украинский боец ведет бой, находясь на своих позициях. Он вместе с собратьями защищал Соледарь.

"Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность как можно больше проредить ряды противника", - сказано в сообщении.

В ССО подчеркнули, что военнослужащие постоянно работают на данном направлении и защищают украинские земли.