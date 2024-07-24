У ССО показали, як дроном з палицею намагалися збити безпілотник росіян (відео)

Українські захисники намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Telegram.
ССО оприлюднили відео, на якому можна помітити, як дрон із палицею намагається збити російський безпілотник Supercam.
Варто зауважити, що Supercam - це розвідувальний безпілотник, який росіяни активно застосовують у війні проти України.
Він має наступні характеристики
Варто зауважити, що українські захисники вже неодноразово знищували такі безпілотники росіян. Зокрема, морпіхи на початку квітня показали відео знищення Supercam.
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