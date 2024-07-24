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У ССО показали, як дроном з палицею намагалися збити безпілотник росіян (відео)

Ілюстративне фото: дрон росіян намагалися збити українські захисники (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Telegram.

ССО оприлюднили відео, на якому можна помітити, як дрон із палицею намагається збити російський безпілотник Supercam.

Що відомо про Supercam

Варто зауважити, що Supercam - це розвідувальний безпілотник, який росіяни активно застосовують у війні проти України.

Він має наступні характеристики

  • час польоту - до 4,5 годин;
  • дальність польоту - до 100 кілометрів;
  • розмах крил - 3,2 метра;
  • швидкість - від 60 до 120 км на годину.

Варто зауважити, що українські захисники вже неодноразово знищували такі безпілотники росіян. Зокрема, морпіхи на початку квітня показали відео знищення Supercam.

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