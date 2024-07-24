В ССО показали, как дроном с палкой пытались сбить беспилотник россиян (видео)

Украинские защитники пытались беспилотником, к которому прикрепили палку, сбить разведывательный дрон российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.
ССО обнародовали видео, на котором можно заметить, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник Supercam.
Стоит заметить, что Supercam - это разведывательный беспилотник, который россияне активно применяют в войне против Украины.
Он обладает следующими характеристиками:
Стоит заметить, что украинские защитники уже неоднократно уничтожали такие беспилотники россиян. В частности, морпехи в начале апреля показали видео уничтожения Supercam.
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