RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ССО показали, как дроном с палкой пытались сбить беспилотник россиян (видео)

Иллюстративное фото: дрон россиян пытались сбить украинские защитники (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники пытались беспилотником, к которому прикрепили палку, сбить разведывательный дрон российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.

ССО обнародовали видео, на котором можно заметить, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник Supercam. 

 

Что известно о Supercam

Стоит заметить, что Supercam - это разведывательный беспилотник, который россияне активно применяют в войне против Украины. 

Он обладает следующими характеристиками:

  • время полета - до 4,5 часов;
  • дальность полета - до 100 километров;
  • размах крыльев - 3,2 метра;
  • скорость - от 60 до 120 км в час.

Стоит заметить, что украинские защитники уже неоднократно уничтожали такие беспилотники россиян. В частности, морпехи в начале апреля показали видео уничтожения Supercam.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони