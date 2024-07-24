У ССО показали, як дроном з палицею намагалися збити безпілотник росіян (відео)

Українські захисники намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Telegram.

ССО оприлюднили відео, на якому можна помітити, як дрон із палицею намагається збити російський безпілотник Supercam. Що відомо про Supercam Варто зауважити, що Supercam - це розвідувальний безпілотник, який росіяни активно застосовують у війні проти України. Він має наступні характеристики час польоту - до 4,5 годин;

дальність польоту - до 100 кілометрів;

розмах крил - 3,2 метра;

швидкість - від 60 до 120 км на годину.