У ССО показали, як дроном з палицею намагалися збити безпілотник росіян (відео)
Ілюстративне фото: дрон росіян намагалися збити українські захисники (Getty Images)
Українські захисники намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Telegram.
ССО оприлюднили відео, на якому можна помітити, як дрон із палицею намагається збити російський безпілотник Supercam.
Що відомо про Supercam
Варто зауважити, що Supercam - це розвідувальний безпілотник, який росіяни активно застосовують у війні проти України.
Він має наступні характеристики
- час польоту - до 4,5 годин;
- дальність польоту - до 100 кілометрів;
- розмах крил - 3,2 метра;
- швидкість - від 60 до 120 км на годину.
Варто зауважити, що українські захисники вже неодноразово знищували такі безпілотники росіян. Зокрема, морпіхи на початку квітня показали відео знищення Supercam.
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