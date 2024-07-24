В ССО показали, как дроном с палкой пытались сбить беспилотник россиян (видео)

Украинские защитники пытались беспилотником, к которому прикрепили палку, сбить разведывательный дрон российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.

ССО обнародовали видео, на котором можно заметить, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник Supercam. Что известно о Supercam Стоит заметить, что Supercam - это разведывательный беспилотник, который россияне активно применяют в войне против Украины. Он обладает следующими характеристиками: время полета - до 4,5 часов;

дальность полета - до 100 километров;

размах крыльев - 3,2 метра;

скорость - от 60 до 120 км в час.