В ССО показали, как дроном с палкой пытались сбить беспилотник россиян (видео)
Украинские защитники пытались беспилотником, к которому прикрепили палку, сбить разведывательный дрон российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.
ССО обнародовали видео, на котором можно заметить, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник Supercam.
Что известно о Supercam
Стоит заметить, что Supercam - это разведывательный беспилотник, который россияне активно применяют в войне против Украины.
Он обладает следующими характеристиками:
- время полета - до 4,5 часов;
- дальность полета - до 100 километров;
- размах крыльев - 3,2 метра;
- скорость - от 60 до 120 км в час.
Стоит заметить, что украинские защитники уже неоднократно уничтожали такие беспилотники россиян. В частности, морпехи в начале апреля показали видео уничтожения Supercam.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.