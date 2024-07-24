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В ССО показали, как дроном с палкой пытались сбить беспилотник россиян (видео)

Среда 24 июля 2024 20:12
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В ССО показали, как дроном с палкой пытались сбить беспилотник россиян (видео) Иллюстративное фото: дрон россиян пытались сбить украинские защитники (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники пытались беспилотником, к которому прикрепили палку, сбить разведывательный дрон российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.

ССО обнародовали видео, на котором можно заметить, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник Supercam.

Что известно о Supercam

Стоит заметить, что Supercam - это разведывательный беспилотник, который россияне активно применяют в войне против Украины.

Он обладает следующими характеристиками:

  • время полета - до 4,5 часов;
  • дальность полета - до 100 километров;
  • размах крыльев - 3,2 метра;
  • скорость - от 60 до 120 км в час.

Стоит заметить, что украинские защитники уже неоднократно уничтожали такие беспилотники россиян. В частности, морпехи в начале апреля показали видео уничтожения Supercam.

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