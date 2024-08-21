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ССО навели вогонь HIMARS на мости та понтони росіян у Курській області (відео)

Фото: HIMARS у Курській області знищив мости та понтони ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій навели вогонь систем HIMARS на мости та понтони росіян у Курській області. Також була знищена ворожа інженерна техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На відео зафіксована робота воїнів Сил спеціальних операцій у Курській області. Оператори дронів ССО вразили ворожу інженерну техніку в Курській області.

Також бійці за допомогою безпілотників виявили мости та понтонні переправи ворога у Курській області. Оператори ССО скорегували удари реактивних систем залпового вогню HIMARS по понтонах та мостах РФ.

Крім того, воїнами ССО спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

 

 

Бої у Курській області

Нагадаємо, з 6 серпня у Курській області Росії триває наступальна операція українських військ. Україна змогла взяти під контроль десятки населених пунктів, зокрема місто Суджа. Там знаходить станція, через яку росіяни постачають газ в Європу транзитом через територію України.

У Курській області була створена перша військова комендатура, а також буферна зона.

Крім того, українська влада заявила про плани відкрили гуманітарний коридор у Курській області для евакуації цивільних.

Наразі бої у Курській області тривають. Детальніше про те, чого чекати від операції Сил оборони у Курській області та як це може змінити війну - у нашому матеріалі.

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