ССО навели вогонь HIMARS на мости та понтони росіян у Курській області (відео)

Бої у Курській області

Нагадаємо, з 6 серпня у Курській області Росії триває наступальна операція українських військ. Україна змогла взяти під контроль десятки населених пунктів, зокрема місто Суджа. Там знаходить станція, через яку росіяни постачають газ в Європу транзитом через територію України.

У Курській області була створена перша військова комендатура, а також буферна зона.

Крім того, українська влада заявила про плани відкрили гуманітарний коридор у Курській області для евакуації цивільних.

Наразі бої у Курській області тривають. Детальніше про те, чого чекати від операції Сил оборони у Курській області та як це може змінити війну - у нашому матеріалі.

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