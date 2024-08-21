ССО навели огонь HIMARS на мосты и понтоны россиян в Курской области (видео)

Бои в Курской области

Напомним, с 6 августа в Курской области России идет наступательная операция украинских войск. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов, в частности, город Суджа. Там находит станция, через которую россияне поставляют газ в Европу транзитом через территорию Украины.

В Курской области была создана первая военная комендатура, а также буферная зона.

Кроме того, украинские власти заявили о планах открывших гуманитарный коридор в Курской области для эвакуации гражданских.

Пока бои в Курской области продолжаются. Детальнее о том, чего ждать от операции Сил обороны в Курской области и как это может изменить войну - в нашем материале.

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