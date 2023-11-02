UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ССО за допомогою дрона вистежили та знищили ворожий РЕБ

Фото: ССО знищили російський РЕБ ЛЄЄР-2 (mil in ua)
Автор: Ярослава Борзова

Сили спеціальних операцій ЗС України знищили ворожий РЕБ. Його помітили та ліквідували на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Українські військові показали відео ліквідації новітнього російського мобільного автоматизованого комплексу радіоелектронної боротьби "ЛЄЄР-2".

Бійці ССО за допомогою дрону вистежили пересувний РЕБ та, вичекавши найвдалішого моменту, вдарили по техніці російських окупантів.

"У результаті хвалений російський комплекс знищено вщент. А ми продовжуємо полювання!" - підсумували в ССО.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" ще один літак.

Зокрема, протягом минулої доби на Таврійському напрямку наші військові знищили 40 одиниць техніки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьокупантиСили спеціальних операційВидеоклип