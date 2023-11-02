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ССО с помощью дрона выследили и уничтожили вражеский РЭБ

Фото: ССО уничтожили российский РЭБ ЛЕЕР-2 (mil in ua)
Автор: Ярослава Борзова

Силы специальных операций ВС Украины уничтожили вражеский РЭБ. Его заметили и ликвидировали в Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Украинские военные показали видео ликвидации новейшего российского мобильного автоматизированного комплекса радиоэлектронной борьбы "ЛЕЕР-2".

Бойцы ССО с помощью дрона выследили передвижной РЕБ и, выждав самого удачного момента, ударили по технике российских оккупантов.

"В результате хваленый российский комплекс уничтожен до основания. А мы продолжаем охоту!" - подытожили в ССО.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на четверг, 2 ноября, составили 930 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 302 420 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" еще один самолет.

В частности, за прошедшие сутки на Таврическом направлении наши военные уничтожили 40 единиц техники россиян.

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