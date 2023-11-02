ССО с помощью дрона выследили и уничтожили вражеский РЭБ

Силы специальных операций ВС Украины уничтожили вражеский РЭБ. Его заметили и ликвидировали в Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины .

"В результате хваленый российский комплекс уничтожен до основания. А мы продолжаем охоту!" - подытожили в ССО.

Бойцы ССО с помощью дрона выследили передвижной РЕБ и, выждав самого удачного момента, ударили по технике российских оккупантов.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на четверг, 2 ноября, составили 930 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 302 420 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" еще один самолет.

В частности, за прошедшие сутки на Таврическом направлении наши военные уничтожили 40 единиц техники россиян.

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