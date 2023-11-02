Літак та майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 302420 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 5241 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 9877 (+43) од,
- артилерійських систем - 7292 (+42) од,
- РСЗВ - 850 (+4) од,
- засоби ППО - 566 (+3) од,
- літаків - 322 (+1) од,
- гелікоптерів - 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5488 (+20),
- крилаті ракети - 1549 (+2) од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9658(+34) од,
- спеціальна техніка - 1032 (+13).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ЗСУ відбили понад 15 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку та завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися на південь від Новомихайлівки, продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та просунулися вперед. За попередньою інформацією, українські військові утримують позиції та проводять атаки на східному (лівому) березі Херсонської області, атакували поблизу Пойми та Пищанівки, а також ведуть бойові дії поблизу села Кринки.
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