Літак та майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 листопада (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 302420 (+930) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5241 (+18) од,

бойових броньованих машин - 9877 (+43) од,

артилерійських систем - 7292 (+42) од,

РСЗВ - 850 (+4) од,

засоби ППО - 566 (+3) од,

літаків - 322 (+1) од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5488 (+20),

крилаті ракети - 1549 (+2) од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9658(+34) од,

спеціальна техніка - 1032 (+13). Ситуація на фронті За даними Генштабу, ЗСУ відбили понад 15 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку та завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися на південь від Новомихайлівки, продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та просунулися вперед. За попередньою інформацією, українські військові утримують позиції та проводять атаки на східному (лівому) березі Херсонської області, атакували поблизу Пойми та Пищанівки, а також ведуть бойові дії поблизу села Кринки.