Су-25, "Піон" й не тільки. ЗСУ знищили 40 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 1 листопада, на Таврійському напрямку наші військові знищили 40 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку терористи:

завдали 14 авіаударів;

провели 30 бойових зіткнень;

здійснили 959 артобстірли.

"У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат", - пише пресслужба.

ЗСУ відбили 7 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Ворог безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Наші воїни відбили понад 20 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог намагався штурмувати поблизу Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.

Досягнення наших військових

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1068 вогневих завдань. Втрати ворога склали 360 осіб.

Також було знищено 40 одиниць військової техніки терористів, зокрема:

6 танків;

11 ББМ;

7 артилерійська система, зокрема - 1 самохідну гармату 2С7 "Піон" та 1 гармату 2А36 "Гіацинт-Б";

1 літак штурмовик Су-25

6 БпЛА;

8 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки;

"Пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1", - додає пресслужба.

Втрати ворога у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 930 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 302 420 одиниць особового складу.