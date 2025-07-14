ССО молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы: есть пленный (видео)
Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.
Как сообщили в ССО, украинские воины незаметно проникли в глубину вражеской обороны, где провели специальные действия. В результате налета была уничтожена вражеская живая сила, а один российский военнослужащий взят в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.
"ССО продолжают выполнять самые сложные задачи там, где это нужно больше всего - точно, решительно и без компромиссов", - подписано видео.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,035 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1130 солдат. Также Силы обороны обезвредили:
- три танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- 51 артиллерийскую систему и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.