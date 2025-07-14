ССО молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы: есть пленный (видео)

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Как сообщили в ССО, украинские воины незаметно проникли в глубину вражеской обороны, где провели специальные действия. В результате налета была уничтожена вражеская живая сила, а один российский военнослужащий взят в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

"ССО продолжают выполнять самые сложные задачи там, где это нужно больше всего - точно, решительно и без компромиссов", - подписано видео.