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ССО молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы: есть пленный (видео)

Понедельник 14 июля 2025 20:42
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ССО молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы: есть пленный (видео) Иллюстративное фото: ССО молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы (sof mil gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Как сообщили в ССО, украинские воины незаметно проникли в глубину вражеской обороны, где провели специальные действия. В результате налета была уничтожена вражеская живая сила, а один российский военнослужащий взят в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

"ССО продолжают выполнять самые сложные задачи там, где это нужно больше всего - точно, решительно и без компромиссов", - подписано видео.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,035 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1130 солдат. Также Силы обороны обезвредили:

  • три танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 51 артиллерийскую систему и не только.

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Силы специальных операций Война в Украине
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