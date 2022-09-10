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ССО "Азов" уничтожили вражескую технику на Харьковском направлении (видео)

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 21:24
ССО "Азов" уничтожили вражескую технику на Харьковском направлении (видео) Фото: ССО "Азов" уничтожили вражескую технику на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные во время контрнаступательных действий в Харьковской области смогли уничтожить живую силу оккупантов и вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО "Азов".

"Бойцы ССО АЗОВ Харьков вместе с 14-й ОМБр имени князя Романа Великого провели контрнаступательную операцию на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Военным удалось ликвидировать вражескую тактическую группу составом из 30 человек. Также был уничтожен танк, БМП и склад боекомплекта.

Напомним, что ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области.

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