ССО "Азов" уничтожили вражескую технику на Харьковском направлении (видео)

Украинские военные во время контрнаступательных действий в Харьковской области смогли уничтожить живую силу оккупантов и вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО "Азов".

"Бойцы ССО АЗОВ Харьков вместе с 14-й ОМБр имени князя Романа Великого провели контрнаступательную операцию на Харьковском направлении", - говорится в сообщении. Военным удалось ликвидировать вражескую тактическую группу составом из 30 человек. Также был уничтожен танк, БМП и склад боекомплекта.