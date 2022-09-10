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ССО "Азов" знищили ворожу техніку на Харківському напрямку (відео)

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Україна, Субота 10 вересня 2022 21:24
ССО "Азов" знищили ворожу техніку на Харківському напрямку (відео) Фото: ССО "Азов" знищили ворожу техніку на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові під час контрнаступальних дій у Харківській області змогли знищити живу силу окупантів та ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО "Азов".

"Бійці ССО АЗОВ Харків разом із 14-ю ОМБр імені князя Романа Великого провели контрнаступальну операцію на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Військовим вдалося ліквідувати ворожу тактичну групу складом із 30 осіб. Також був знищений танк, БМП та склад боєкомплекту.

Нагадаємо, що ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області.

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