ССО "Азов" знищили ворожу техніку на Харківському напрямку (відео)

Українські військові під час контрнаступальних дій у Харківській області змогли знищити живу силу окупантів та ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО "Азов".

"Бійці ССО АЗОВ Харків разом із 14-ю ОМБр імені князя Романа Великого провели контрнаступальну операцію на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні. Військовим вдалося ліквідувати ворожу тактичну групу складом із 30 осіб. Також був знищений танк, БМП та склад боєкомплекту.