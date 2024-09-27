ua en ru
Сб, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США обвинили во взломе компьютеров команды Трампа трех иранских агентов

Пятница 27 сентября 2024 23:57
UA EN RU
США обвинили во взломе компьютеров команды Трампа трех иранских агентов Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генеральная прокуратура США обвинила во взломе компьютеров президентской кампании Дональда Трампа трех иранских хакеров. Их нанял Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Сами обвиняемые ясно дали понять, что они пытались подорвать кампанию бывшего президента Трампа накануне президентских выборов в США в 2024 году", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд на пресс-конференции, добавив, что Иран продолжает свои дерзкие попытки разжечь раздор, подорвать доверие к избирательному процессу США "и продвигать свою вредоносную деятельность".

Согласно обвинению, хакерская операция была направлена на взлом учетных записей электронной почты широкого круга целей, включая бывшего посла в Израиле, бывшего заместителя директора ЦРУ, должностных лиц Государственного и Оборонного департаментов, бывшего советника по внутренней безопасности США и журналистов.

В мае, как говорят прокуроры, обвиняемые успешно взломали аккаунты электронной почты должностных лиц кампании и других союзников Трампа. Затем они попытались "превратить в оружие" украденные агитационные материалы, распространив их среди медиаорганизаций и людей, связанных с кампанией президента Джо Байдена.

Сотрудники разведки США заявили, что Иран выступает против переизбрания Трампа, считая, что он с большей вероятностью усугубит напряженность между Вашингтоном и Тегераном.

Хакерская атака на команду Трампа

Напомним, 11 августа в штабе Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны .

В отчете Google от 13 июня говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

Представители разведки США уверены , что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Гаррис и Джо Байдена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским