США обвинили во взломе компьютеров команды Трампа трех иранских агентов
Генеральная прокуратура США обвинила во взломе компьютеров президентской кампании Дональда Трампа трех иранских хакеров. Их нанял Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"Сами обвиняемые ясно дали понять, что они пытались подорвать кампанию бывшего президента Трампа накануне президентских выборов в США в 2024 году", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд на пресс-конференции, добавив, что Иран продолжает свои дерзкие попытки разжечь раздор, подорвать доверие к избирательному процессу США "и продвигать свою вредоносную деятельность".
Согласно обвинению, хакерская операция была направлена на взлом учетных записей электронной почты широкого круга целей, включая бывшего посла в Израиле, бывшего заместителя директора ЦРУ, должностных лиц Государственного и Оборонного департаментов, бывшего советника по внутренней безопасности США и журналистов.
В мае, как говорят прокуроры, обвиняемые успешно взломали аккаунты электронной почты должностных лиц кампании и других союзников Трампа. Затем они попытались "превратить в оружие" украденные агитационные материалы, распространив их среди медиаорганизаций и людей, связанных с кампанией президента Джо Байдена.
Сотрудники разведки США заявили, что Иран выступает против переизбрания Трампа, считая, что он с большей вероятностью усугубит напряженность между Вашингтоном и Тегераном.
Хакерская атака на команду Трампа
Напомним, 11 августа в штабе Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны .
В отчете Google от 13 июня говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.
Представители разведки США уверены , что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Гаррис и Джо Байдена.
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