США звинуватили Пекін у незаконному затриманні американського вченого: що відомо
Держдеп США заявив, що Китай незаконно утримує під вартою американського вченого У Мін Цзіна, що зробило цю справу пріоритетною для адміністрації Дональда Трампа перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпінем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно із заявою, державний секретар Марко Рубіо ухвалив таке рішення після перегляду затримання Мінь Цзіня 3 червня у південно-західній китайській провінції Юньнань, куди він прибув на академічну конференцію на запрошення уряду.
"Безпека громадян США є головним пріоритетом Державного департаменту", – заявив помічник Державного секретаря Ділан Джонсон.
"Ми продовжуватимемо захищати пана Зіна та закликати до звільнення всіх громадян США, яких свавільно затримують або яким заборонено виїзд з Китаю" - додав він.
Що каже Китай
Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запит про коментар. У червні воно заявило, що Мін Цзіня затримано за підозрою у шпигунстві та створенні загрози національній безпеці, і що консульство США в Гуанчжоу було повідомлено про це.
Окрім Мін Цзіня, Державний департамент заявив, що ще один громадянин США, Юлінь Чен, також незаконно утримується в Китаї.
Чень, американський сейсмолог, якого затримали в Китаї наприкінці минулого року, був визнаний Державним департаментом незаконно затриманим у березні, повідомляє Reuters.
Під час свого травневого візиту до Пекіна Трамп порушив питання затримання з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зокрема питання пастора Езри Цзінь Мінгрі, лідера відомої підпільної китайської церкви.
Пізніше Китай звільнив пастора, який повернувся до Лос-Анджелеса 4 липня. Незважаючи на звільнення Цзіня, кілька членів церкви Сіон, яку він очолював, залишаються під вартою.
Фонд спадщини Джеймса В. Фолі, який захищає американців, що перебувають у заручниках або незаконно утримуються за кордоном, та сприяє безпеці журналістів, схвалив заклик Рубіо.
"Оскільки президент Трамп і президент Сі готуються до нової зустрічі 24 вересня, доктор Чень і Мін Цзінь повинні повернутися додому", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін вже наступного місяця вперше за 11 років прибуде з офіційним візитом до США. Однак він пропустить один із політичних заходів у Нью-Йорку.
Як відомо, у травні цього року Дональд Трамп вперше за 9 років прибув з візитом до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпінем та вирішив низку важливих питань, зокрема економічних.