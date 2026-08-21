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США звинуватили Пекін у незаконному затриманні американського вченого: що відомо

07:30 21.08.2026 Пт
2 хв
Справу треба вирішити до візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до США
aimg Юлія Маловічко
США звинуватили Пекін у незаконному затриманні американського вченого: що відомо Фото: Держдеп США (Getty Images)
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Держдеп США заявив, що Китай незаконно утримує під вартою американського вченого У Мін Цзіна, що зробило цю справу пріоритетною для адміністрації Дональда Трампа перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпінем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно із заявою, державний секретар Марко Рубіо ухвалив таке рішення після перегляду затримання Мінь Цзіня 3 червня у південно-західній китайській провінції Юньнань, куди він прибув на академічну конференцію на запрошення уряду.

"Безпека громадян США є головним пріоритетом Державного департаменту", – заявив помічник Державного секретаря Ділан Джонсон.

"Ми продовжуватимемо захищати пана Зіна та закликати до звільнення всіх громадян США, яких свавільно затримують або яким заборонено виїзд з Китаю" - додав він.

Що каже Китай

Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запит про коментар. У червні воно заявило, що Мін Цзіня затримано за підозрою у шпигунстві та створенні загрози національній безпеці, і що консульство США в Гуанчжоу було повідомлено про це.

Окрім Мін Цзіня, Державний департамент заявив, що ще один громадянин США, Юлінь Чен, також незаконно утримується в Китаї.

Чень, американський сейсмолог, якого затримали в Китаї наприкінці минулого року, був визнаний Державним департаментом незаконно затриманим у березні, повідомляє Reuters.

Під час свого травневого візиту до Пекіна Трамп порушив питання затримання з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зокрема питання пастора Езри Цзінь Мінгрі, лідера відомої підпільної китайської церкви.

Пізніше Китай звільнив пастора, який повернувся до Лос-Анджелеса 4 липня. Незважаючи на звільнення Цзіня, кілька членів церкви Сіон, яку він очолював, залишаються під вартою.

Фонд спадщини Джеймса В. Фолі, який захищає американців, що перебувають у заручниках або незаконно утримуються за кордоном, та сприяє безпеці журналістів, схвалив заклик Рубіо.

"Оскільки президент Трамп і президент Сі готуються до нової зустрічі 24 вересня, доктор Чень і Мін Цзінь повинні повернутися додому", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін вже наступного місяця вперше за 11 років прибуде з офіційним візитом до США. Однак він пропустить один із політичних заходів у Нью-Йорку.

Як відомо, у травні цього року Дональд Трамп вперше за 9 років прибув з візитом до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпінем та вирішив низку важливих питань, зокрема економічних.

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