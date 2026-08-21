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США обвинили Пекин в незаконном задержании американского ученого: что известно

07:30 21.08.2026 Пт
2 мин
Дело нужно решить до визита лидера КНР Си Цзиньпина в США
aimg Юлия Маловичко
США обвинили Пекин в незаконном задержании американского ученого: что известно Фото: Госдеп США (Getty Images)
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Госдеп США заявил, что Китай незаконно удерживает под стражей американского ученого У Мин Цзина, что сделало это дело приоритетным для администрации Дональда Трампа перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заявлению, государственный секретарь Марко Рубио принял такое решение после пересмотра задержания Минь Цзиня 3 июня в юго-западной китайской провинции Юньнань, куда он прибыл на академическую конференцию по приглашению правительства.

"Безопасность граждан США является главным приоритетом Государственного департамента", – заявил помощник Государственного секретаря Дилан Джонсон.

"Мы будем продолжать защищать господина Зина и призвать к освобождению всех граждан США, которых произвольно задерживают или запрещен выезд из Китая" - добавил он.

Что говорит Китай

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии. В июне он заявил, что Мин Цзиня задержан по подозрению в шпионаже и создании угрозы национальной безо

Кроме Мин Цзиня, Государственный департамент заявил, что еще один гражданин США Юлинь Чен также незакопасности, и что консульство США в Гуанчжоу было сообщено об этом.нно удерживается в Китае.

Чэнь, американский сейсмолог, задержанный в Китае в конце прошлого года, был признан Государственным департаментом незаконно задержанным в марте, сообщает Reuters.

Во время своего майского визита в Пекин Трамп поднял вопрос задержания с китайским лидером Си Цзиньпином, в частности вопрос пастора Эзры Цзинь Мингри, лидера известной подпольной китайской церкви.

Позже Китай уволил пастора, вернувшегося в Лос-Анджелес 4 июля. Несмотря на освобождение Цзиня, несколько членов церкви Сион, которую он возглавлял, остаются под стражей.

Фонд наследия Джеймса В. Фоли, который защищает американцев, находящихся в заложниках или незаконно удерживаемых за границей, и способствует безопасности журналистов, одобрил призыв Рубио.

"Поскольку президент Трамп и президент Си готовятся к новой встрече 24 сентября, доктор Чэнь и Мин Цзинь должны вернуться домой", – говорится в заявлении.

Напомним, Си Цзиньпин уже в следующем месяце впервые за 11 лет прибудет с официальным визитом в США. Однако он пропустит одно из политических мер в Нью-Йорке.

Как известно, в мае этого года Дональд Трамп впервые за 9 лет прибыл с визитом в Китай, где встретился с Си Цзиньпинем и решил ряд важных вопросов, в том числе экономических.

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