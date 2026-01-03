США звинуватили Мадуро у наркотероризмі та змові проти країни

Операція США проти Венесуели

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи.

За повідомленнями місцевих медіа, під удар могли потрапити будівля парламенту Венесуели, а також будинок міністра оборони країни Владіміра Падріно Лопеса. Також повідомляється про атаки на південні райони Каракаса, зокрема на військовий комплекс Форт-Тіуна та авіабазу імені генералісимуса Франсіско де Міранди.

Загалом у столиці, за попередніми даними, могли бути уражені щонайменше десять об’єктів.

Крім того, місцеві джерела інформують про удар по військово-морській базі Ла-Гуайра у штаті Варгас, де розташована морська академія. Також зафіксовано атаки на порт Каракаса та острів Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна кількість військової інфраструктури.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Детальніше про те, хто такий Ніколас Мадуро - у матеріалі РБК-Україна.