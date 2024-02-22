ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет Сенату США має намір з'ясувати, як американські мікрочіпи потрапляють у зброю РФ

Четвер 22 лютого 2024 00:37
UA EN RU
Комітет Сенату США має намір з'ясувати, як американські мікрочіпи потрапляють у зброю РФ Фото: комітет Сенату США проведе спецзасідання щодо обходу санкцій РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Постійний підкомітет Сенату США з розслідування при комітеті з внутрішньої безпеки 27 лютого проведе спеціальне слухання, щоб з'ясувати, як американські мікросхеми потрапляють до російських систем озброєнь.

Про це заявив голова підкомітету, сенатор-демократ Річард Блюменталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, слухання у постійному підкомітеті з розслідувань Сенату обов'язково торкнуться шляхів обходу росіянами експортного контролю, а також введення додаткових заходів, які покликані перешкодити Росії використовувати американські технології у війні проти України.

Він також зазначив, що багато раніше введених санкцій спрямовані на те, щоб відрізати Росії доступ до останніх поколінь чіпів, які вона сама не виробляє, і тим самим позбавити її можливості атакувати Україну зброєю з цими компонентами.

Санкції проти оборонної промисловості РФ

Країни Заходу з перших місяців вторгнення РФ в Україну за допомогою низки пакетів санкцій намагаються обмежити доступ РФ на світовий ринок комплектуючих та обладнання, яке використовується у виробництві озброєнь. Але Москва за допомогою низки посередників активно оминає раніше введені економічні обмеження.

Нагадаємо, що вчора, 21 лютого, у Держдепі США заявили, що новий пакет масштабних санкцій проти РФ буде націлений, зокрема, проти російської військової машини. Також буде вжито заходів, щоб забезпечити виконання попередніх санкцій, введених проти російського режиму.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також наголосила, що Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів у 13-й пакет антиросійських санкцій.

Зазначається, що російські та північнокорейські ракети, які окупанти використовують для ударів по Україні, містять компоненти виробництва американських та європейських компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сенат США
NEWS
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"