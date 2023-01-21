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США звинуватили двох людей у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха

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Вашингтон, Субота 21 січня 2023 00:40
США звинуватили двох людей у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха Фото: США звинуватили двох людей у спробі вивести з-під санкцій яхту Вексельберга (nur kz)
Автор: Артур Родивилов

Влада США пред'явила російському та британському бізнесменам 51-річному Владиславу Осипову та 52-річному Річарду Мастерсу звинувачення у сприянні спроби ухилення від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив Мін'юст США, це стосується яхти Tango, яка належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, який перебуває під санкціями.

Британця затримано в Іспанії, росіянину виписали ордер на арешт.

Громадян РФ та Британії звинувачують у змові для обману США, порушенні санкційного режиму, а також у відмиванні грошей.

Стверджується, що бізнесмени намагалися приховати приналежність яхти Вексельбергу та забезпечити її експлуатацію через компанію та фінансову систему США. Мастерсу загрожує екстрадиція з Іспанії до США.

У повідомленні Мін'юсту уточнюється, що Осипов працював на високих посадах у компаніях Вексельберга.

Нагадаємо, італійська поліція розшукує російського олігарха Дмитра Мазепіна та його яхту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з хорватського порту викрали "заморожену" яхту підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова. Пізніше її виявили у Туреччині.

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