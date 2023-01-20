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В Італії поліція розшукує російського олігарха і його яхту

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Росія, П'ятниця 20 січня 2023 21:09
В Італії поліція розшукує російського олігарха і його яхту Фото: в Італії розшукують Дмитра Мазепіна і його яхту Aldabra (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Італійська поліція розшукує російського під санкційного олігарха Дмитра Мазепіна та його яхту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначили у поліції, сам Мазепін подав заявку на оренду приморської вілли у тосканському курортному містечку Форте-дей-Мармі. А от його яхта зникла ще влітку 2022 року з порту Савони на Лігурійській Рив'єрі, де мала б базуватись.

При цьому вияснилось, що 22-ох метрової супер'яхти "Aldabra" також немає і в порту Сардинії, де та була зареєстрована. Попередньо, росіянин міг вивезти її за межі Італії, орієнтовно - до Тунісу.

Вартість яхти оцінюють в суму від 700 тисяч до одного мільйона євро. В березні 2022 року її конфіскували. Це трапилося після того, як Росія напала на Україну. Тоді олігарх потрапив під дію санкцій. Яхта була пришвартована в порту Ольбії. Однак за декілька годин до того, як вдалось довести що її власник російський багач - вона зникла.

Відзначимо, що це перший випадок в Італії, коли росіянину вдалось уникнути санкції ЄС маючи заморожені активи в країні. У поліції підозрюють, що сам Мазепін міг повернутись до Росії.

Його статки як мільярдера, власника компанії з виробництва мінеральних добрив - оцінюються в понад 800 мільйонів доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з хорватського порту викрали "заморожену" яхту підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова. Пізніше її виявили у Туреччині.

Нагадаємо, в Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд гривень. Зокрема, в українських портах знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

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