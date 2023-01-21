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США обвинили двух человек в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха

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Вашингтон, Суббота 21 января 2023 00:40
США обвинили двух человек в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха Фото: США обвинили двух человек в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга (nur kz)
Автор: Артур Родивилов

Власти США предъявили российскому и британскому бизнесменам 51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в содействии попытки уклонения от санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил Минюст США, это касается яхты Tango, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельберга.

Британец задержан в Испании, в отношении россиянина выписан ордер на арест.

Граждан РФ и Британии обвиняют в сговоре для обмана США, нарушении санкционного режима, а также в отмывании денег.

Утверждается, что бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты Вексельбергу и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США. Мастерсу грозит экстрадиция из Испании в США.

В сообщении Минюста уточняется, что Осипов работал на высоких должностях в компаниях Вексельберга.

Напомним, итальянская полиция разыскивает российского олигарха Дмитрия Мазепина и его яхту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из хорватского порта похитили "замороженную" яхту российского олигарха Алишера Усманова. Позже ее обнаружили в Турции.

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