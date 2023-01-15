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У Хорватії загадково зникла "заморожена" яхта російського олігарха: що каже влада

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Муртер, Неділя 15 січня 2023 12:45
У Хорватії загадково зникла "заморожена" яхта російського олігарха: що каже влада Фото: російський олігарх Алішера Усманов (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З хорватського порту викрали "заморожену" яхту підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова. Пізніше її виявили у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватські ЗМІ.

Інцидент стався ще три місця тому, але хорватські правоохоронці звернули на це увагу лише зараз. Зазначається, що у порту Бетіна на хорватському острові Муртер стояла пришвартована яхта Irina VU, яка належить Усманову та його дружині Ірині. Вона була заморожена у рамках антиросійських санкцій.

Зазначається, що 35-метрова яхта Irina VU вартістю близько 5 млн євро зареєстрована у 2012 році в Спліті. За даними відкритих джерел, судно вийшло з порту Бетіна 6 жовтня, а вже 9 жовтня зайшло у турецький порт Дідім. Там яхта стала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти.

Цими ж днями у хорватський порт зайшла яхта, яка за словами наближеного до влади джерела, повинна була вдавати судно російського олігарха. Таким чином офіційні структури мали б вважати, що Irina VU досі стоїть у марині Бетіна.

У Хорватії загадково зникла &quot;заморожена&quot; яхта російського олігарха: що каже влада

Фото: зліва яхта Усманова Irina VU, справа - ідентична яхта, яка стоїть у порту Хорватії (jutarnji.hr)

Що кажуть у Хорватії

Офіційно хорватські чиновники кажуть, що ідентичність яхт - це лише збіг. Зараз правоохоронці розпочали розслідування разом з міжнародними структурами. ЗМІ повідомляють, що прикордонна служба випустила яхту, бо не мала інформації про заборону.

Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Хорватії Ален Госпочич запевнив, що, коли яхта потрапила під санкції, її опечатали, а власників повідомили, що вони більше не можуть користуватися своїм майном.

На питання про те, як яхту викрали, він відповів, що міністерство не може мати охорону в портах і що Бетіна - марина відкритого типу, куди кожен може прийти без проблем.

"У порту Бетіна все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, капітан порту видав вказівку владі, що доступ до яхти заборонено жодним чином, а міністерство не наймає служби безпеки для цілодобової охорони чужого майна, і не планує це зробити, оскільки така система є нежиттєздатною", - сказав Госпочич.

Також він заявив, що перевіряти, чи хтось викрав заморожене майно, не входить у їх обов’язки.

Нагадаємо, в Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд гривень. Зокрема, в українських портах знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

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Хорватия яхта Російська Федерація
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