Міністерство оборони Росії заявило сьогодні, що ракети ATACMS, що нібито були використані під час удару по Севастополю, внаслідок якого, за даними російської сторони, загинули чотири людини і ще 150 постраждали, були поставлені США і запрограмовані американськими фахівцями.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що "залучення Сполучених Штатів, пряме залучення, внаслідок якого гинуть мирні російські жителі, не може бути без наслідків".

Під час брифінгу в Державному департаменті США прессекретаря Метью Міллера запитали про ці звинувачення Росії.

Міллер назвав їх необґрунтованими та некоректними.

"У мене немає жодної оцінки основної атаки, включно з тим, хто відповідальний за неї. Але у минулому ви бачили, як Росія висуває безглузді заяви про відповідальність", — сказав він.

Він нагадав звинувачення на адресу США після теракту у підмосковному ТЦ Крокус сіті хол, "попри те, що США попереджали їх про напад".

"Для Москви не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболічні заяви про відповідальність, які не породжені фактами", - сказав Міллер.

Також представник Держдепу зазначив, що США надають зброю Україні, "щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії, включаючи Крим, який, звичайно, є частиною України".

Удар по Севастополю 23 червня