США об обвинениях со стороны РФ в ударе по Севастополю: снова "бессмысленные, гиперболические заявления"

В Госдепе назвали "бессмысленными, гиперболическими заявлениями" обвинения в якобы причастности США к удару по Севастополю 23 июня, которые сегодня озвучили некоторые российские официальные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Министерство обороны России заявило сегодня, что ракеты ATACMS, которые якобы были использованы при ударе по Севастополю, в результате чего, по данным российской стороны, погибли четыре человека и еще 150 пострадали, были поставлены США и запрограммированы американскими специалистами.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что "вовлечение Соединенных Штатов, прямое вовлечение, в результате которого гибнут мирные российские жители, не может быть без последствий".
Во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретаря Мэтью Миллера спросили об этих обвинениях России.
Миллер назвал их необоснованными и некорректными.
"У меня нет никакой оценки основной атаки, включая тех, кто ответственен за нее. Но в прошлом вы видели, как Россия выдвигает нелепые заявления об ответственности", — сказал он.
Он напомнил обвинения в адрес США после теракта в подмосковном ТЦ Крокус сети холл, "несмотря на то, что США предупреждали их о нападении".
"Для Москвы делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, которые не порождены фактами, - это не что-то необычное", - сказал Миллер.
Также представитель Госдепа отметил, что США предоставляют оружие Украине, "чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, включая Крым, который, конечно, является частью Украины".
Напомним, 23 июня в нескольких городах временного оккупированного Крыма раздались мощные взрывы. В частности, взрывы слышали в районе Севастополя. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО. Пропагандистские паблики писали, что Крым якобы атаковали ракетами ATACMS.
Развожаев заявил, что над Черным морем "уничтожили пять воздушных целей", но обломки рухнули в прибрежную зону. В результате якобы были ранены несколько человек и возникли два пожара.
Российские военные блоггеры критикуют Минобороны России и российские оккупационные власти в Крыму за то, что они не смогли предотвратить удар по Севастополю и должным образом защитить гражданское население.
В Институте изучения войны отметили, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают законные военные цели вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.
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