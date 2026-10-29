У США звільнено головного планувальника Пентагону перед можливим відновленням боїв з Іраном

Міністр війни США Піт Гегсет без пояснень причин звільнив головного військового планувальника Пентагону Бретта Сільвію. Це сталося на тлі того, як США розглядають можливість завдання нових ударів по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

Як пише видання, цього тижня генерал-лейтенант армії США і головний планувальник Пентагону Бретт Сільвія був усунений з посади в Об'єднаному комітеті начальника штабів.

Це сталося в невідповідний момент з огляду на те, що президент США Дональд Трамп, можливо, планує відновити війну з Іраном.

На даний момент заміна Сільвії поки що не призначено і неясно, хто займе його місце. Минулого року цю посаду тимчасово обіймав і віце-директор відповідного управління Об'єднаного комітету начальників штабів, поки Трамп не висував кандидата на затвердження Сенатом.

Бретт Сільвія став другою людиною, яку за останній рік усунули з посади директора Управління стратегії, планування та політики Об'єднаного комітету начальників штабів, відомого в армії як J5.

"Зараз не час втрачати J5. Ця людина відіграватиме найважливішу роль сполучної ланки між оперативними силами, політикою відомства та Білим домом", - сказав колишній співробітник Об'єднаного комітету начальників штабів.