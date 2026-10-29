В США уволен главный планировщик Пентагона перед возможным возобновлением боев с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет без объяснений причин уволил главного военного планировщика Пентагона Бретта Сильвию. Это произошло на фоне того, как США рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Как пишет издание, на этой неделе генерал лейтенант армии США и главный планировщик Пентагона Бретт Сильвия был отстранен от должности в Объединенным комитете начальника штабов.

Это произошло в неподходящий момент, учитывая, что президент США Дональд Трамп, возможно, планирует возобновить войну с Ираном.

На данный момент замена Сильвии пока не назначено и неясно, кто займет его место. В прошлом году эту должность временно занимал заместить и вице-директор соответствующего управления Объединенного комитета начальников штабов, пока Трамп не выдвигал кандидата на утверждение Сенатом.

Бретт Сильвия стал вторым человеком, которого за последний год отстранили от должности директора Управления стратегии, планирования и политики Объединенного комитета начальников штабов, известного в армии как J5.

"Сейчас не время терять J5. Этот человек будет играть важнейшую роль связующего звена между оперативными силами, политикой ведомства и Белым домом", - сказал бывший сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.