США звернулися до Китаю та Індії щодо ядерної космічної зброї Росії, - NYT

США звернулися до Китаю та Індії щодо розробки Росією ядерної космічної зброї. Вашингтон сподівається, що Пекін та Нью-Делі можуть повпливати на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції зустрівся зі своїми китайськими та індійськими колегами.

NYT зазначає, що повідомлення Блінкена "було відвертим", оскільки будь-яка ядерна детонація в космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників Китаю та Індії.

Американські чиновники та аналітики вважають, що застосування такої зброї може вивести з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збоїв у роботі у всіх сферах від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку, вважають. Крім цього, уламки від вибуху ускладнять навігацію або взагалі зроблять її неможливою для всіх супутників.

NYT додає, що залишається невідомим, якою інформацією Блінкен поділився з Китаєм та Індією. Але деякі представники розвідки США виступали проти того, щоб надати іншим країнам розвіддані, а інші закликали передати достатньо відомостей, щоб "переконати у серйозності загрози".

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Американське видання CNN дізналось деталі розробки Росією ядерної космічної зброї та чим це може загрожувати.