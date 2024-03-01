США звернулися до Франції із проханням розробити варіанти використання активів РФ для України

Вона повідомила, що звернулася до міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера з проханням допомогти розробити варіанти, які вимагають лідери G7, до червневого саміту, після того, як Ле Мер публічно відкинув її думку про те, що існує юридичне обґрунтування монетизації активів.

Єллен повідомила, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання заморожених російських активів на суму 300 млрд доларів.

Вона заявила, що будь-які дії повинні мати чітке юридичне обґрунтування, яке стало каменем спотикання в переговорах, що відбулися цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн G20, організованої Бразилією.

Глава Мінфіну США сказала, що, хоча деякі європейці скептично ставляться до арешту активів, є варіанти, як-от використання активів як застави за кредитами і нова пропозиція про випуск синдикованого кредиту, яку вона назвала "цікавим варіантом".

"Тут є складні юридичні питання. Ми згодні з тим, що все, що ми робимо, повинно мати чітке міжнародне правове обґрунтування, а також обґрунтування всередині країни. Ми збираємося продовжувати роботу. Співробітники (Ле Мера) працюють разом із нашими. Ми закликали його допомогти нам придумати варіанти, які ми зможемо представити лідерам", - підкреслила вона.

Конфіскація російських активів

Наприкінці минулого року видання Financial Times писало про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів російських активів. План хотіли погодити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але цього так і не вийшло.

Останнім часом тема конфіскації активів РФ стає дедалі актуальнішою. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь таких заходів.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала конфіскувати активи Росії для того, щоб фінансувати військову допомогу Україні.

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