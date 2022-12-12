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В США сделали новое заявление о помощи Украине

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 11:30
В США сделали новое заявление о помощи Украине Фото: министр финансов США Джаннет Йеллен (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

США продолжит финансовую поддержку Украины на фоне агрессии России. При этом эта помощь будет поступать столько, "сколько будет нужно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью программе "60 Minutes" на американском телеканале CBS News министра финансов США Джаннет Йеллен.

"Столько, сколько потребуется", - ответила она на вопрос, как долго может продолжаться финансовая поддержка Украины.

Йеллен также рассказала, почему страны Запада ввели "предельную" цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

"Первая цель - ограничить доходы, которые получает Россия. И мы хотим убедиться, что они не получат сверхприбыль. Но вторая цель касается американцев и стран во всем мире, а именно, мы хотим, чтобы российская нефть поступала, потому что Россия является значительным поставщиком нефти на рынки", - пояснила она.

Резюмируя Йеллен добавила, что в США сейчас две цели.

"Сократить доходы России, усложнить им финансирование войны, удерживать мировые цены в умеренном диапазоне и избегать их скачков", - констатировала министр.

Как сообщил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба, если Украина не получит достаточное вооружение, то война может продолжиться. Это было бы невыгодно ни Украине, ни Западу.

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