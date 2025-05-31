США зробили недостатньо, щоб зупинити агресію Путіна у 2014 році, - Помпео

Колишній держсекретар США зауважив, що, на його думку, Сполучені Штати вже не зможуть відступити від війни Росії проти України.

"Не можна ж сказати, "бажаю успіхів, ви самі по собі". Це продовжуватиме переслідувати всіх нас, хто вірить у базову людську гідність, права власності, всі ці речі, всі ознаки суверенності і державності", - наголосив він.

Водночас, за словами Помпео, він шкодує, що США не зробили достатньо у 2014 році, коли Росія тільки починала збройну агресію на українських територіях.

"Я шкодую. Так, я шкодую, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022 році, і що цей стримуючий фактор був втрачений", - наголосив він.

Колишній держсекретар США зазначив, що наразі задання полягає в тому, щоб повернути його.

"Я маю на увазі, я був присутній під час Мінських переговорів, чи не так? Люди забувають, що ми повертаємося в ці переговори, але ми дуже часто сиділи за столом переговорів і не було жодного молотка, і я це розумію. Це було в інший час, були бої на лінії контролю, але ця масова агресія мала місце вже 22 лютого", - підкреслив він.

Водночас Помпео відзначив, що якби зараз переглянути документи з дискусійних питань Мінських переговорів, вони виглядали б майже ідентично тим самим розмовам, що відбуваються в наші дні.

"І це має нагадувати нам усім, що коли Володимир Путін на мить складає зброю, повернення до російського газу неможливе. Коли Володимир Путін на мить складає зброю, життя не може бути таким, як колись. Воно має відбуватися з глибоким усвідомленням того, що це може легко статися знову", - наголосив він.

Крім того, на думку Помпео, можливо, наступного разу це буде не в Україні.

"Можливо, на північному фланзі. Можливо, росіяни вживуть заходів деінде у світі, чи не так? У них зараз є війська на землі в Сирії, росіяни у Венесуелі. Це глобальний виклик кинутий несамовитою державою, яка щиро вірить, що західний світогляд - це не те, чого вона хоче дозволити існувати", - підсумував колишній держсекретар США.