США сделали недостаточно, чтобы остановить агрессию Путина в 2014 году, - Помпео

Бывший госсекретарь США отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты уже не смогут отступить от войны России против Украины.

"Нельзя же сказать, "желаю успехов, вы сами по себе". Это будет продолжать преследовать всех нас, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все эти вещи, все признаки суверенности и государственности", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Помпео, он сожалеет, что США не сделали достаточно в 2014 году, когда Россия только начинала вооруженную агрессию на украинских территориях.

"Я сожалею. Да, я сожалею, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022 году, и что этот сдерживающий фактор был потерян", - подчеркнул он.

Бывший госсекретарь США отметил, что сейчас задача заключается в том, чтобы вернуть его.

"Я имею в виду, я присутствовал во время Минских переговоров, не так ли? Люди забывают, что мы возвращаемся в эти переговоры, но мы очень часто сидели за столом переговоров и не было ни одного молотка, и я это понимаю. Это было в другое время, были бои на линии контроля, но эта массовая агрессия имела место уже 22 февраля", - подчеркнул он.

В то же время Помпео отметил, что если бы сейчас пересмотреть документы по дискуссионным вопросам Минских переговоров, они выглядели бы почти идентично тем самым разговорам, которые происходят в наши дни.

"И это должно напоминать нам всем, что когда Владимир Путин на мгновение складывает оружие, возвращение к российскому газу невозможно. Когда Владимир Путин на мгновение складывает оружие, жизнь не может быть такой, как прежде. Она должна происходить с глубоким осознанием того, что это может легко произойти снова", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Помпео, возможно, в следующий раз это будет не в Украине.

"Возможно, на северном фланге. Возможно, россияне примут меры где-нибудь в мире, не так ли? У них сейчас есть войска на земле в Сирии, русские в Венесуэле. Это глобальный вызов брошенный невменяемым государством, которое искренне верит, что западное мировоззрение - это не то, чего оно хочет позволить существовать", - подытожил бывший госсекретарь США.