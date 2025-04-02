У Кремлі підтвердили, що візит представника Путіна до США можливий

У Кремлі підтвердили можливість візиту представника російського диктатора Володимира Путіна до Вашингтона. Йдеться про голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Також прессекретар російського диктатора зазначив, плани президента США Дональда Трампа поїхати до Саудівської Аравії у травні не пов'язані з Путіним. Він додав, що конкретики про дату і місце можливої ​​зустрічі Трампа і Путіна поки немає.

"Ми продовжуємо різними каналами наше спілкування з американцями. Чогось конкретного я вам повідомити не можу", - сказав він.

Як зазначають російські ЗМІ, Пєсков заявив, що візит Дмитрієва до Вашингтона "можливий", але подробиці не уточнив.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який минулого місяця був призначений спеціальним представником РФ з питань міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва, цього тижня відвідає Вашингтон.

Телеканал CNN з посиланням на джерела зазначив, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником президента США з Близького Сходу і учасником переговорного процесу щодо війни РФ проти України Стівом Віткоффом.

Сам Дмитрієв, коментуючи інформацію CNN, говорив, що такий візит "можливий".

Додамо, що Кирило Дмитрієв був включений до складу делегації РФ для переговорів з США в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року. Він перебуває під санкціями західних країн з лютого 2022 року. Зокрема, проти Дмитрієва ввели санкції і США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.