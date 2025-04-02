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США сняли санкции с посланника Путина, чтобы с ним сегодня встретился Уиткофф, - CBS

США, Среда 02 апреля 2025 17:11
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США сняли санкции с посланника Путина, чтобы с ним сегодня встретился Уиткофф, - CBS Фото: спецпосланник президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой фонда прямых инвестиций РФ Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Санкции против россиянина были временно сняты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По данным издания, уже сегодня, 2 апреля, Уиткофф встретится со старшим российским переговорщиком в Белом доме.

В то же время известно, что Министерство финансов США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему необходимую визу для приезда в США.

Заметим, что ранее западные СМИ сообщили, что глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который в прошлом месяце был назначен специальным представителем РФ по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества, на этой неделе посетит Вашингтон.

Телеканал CNN со ссылкой на источники отметил, что Дмитриев встретится со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по войне РФ против Украины Стивом Уиткоффом.

Сам Дмитриев, комментируя информацию CNN, говорил, что такой визит "возможен".

Добавим, что Кирилл Дмитриев был включен в состав делегации РФ для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. Он находится под санкциями западных стран с февраля 2022 года. В частности, против Дмитриева ввели санкции и США.

Сегодня днем в Кремле подтвердили возможность визита представителя российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон.

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