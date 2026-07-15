США знову вдарили по Ірану: які цілі атакували цього разу

Тегеран розглядає союз із хуситами як спосіб повторити сценарій з Ормузькою протокою і посилити тиск на Вашингтон.

Тим часом на тлі нової хвилі ударів ціни на нафту знову зросли - ф'ючерси марки Brent піднялися до 85,72 долара за барель.

Аналітики попереджають, що подальша ескалація конфлікту може підштовхнути вартість нафти до 100 доларів за барель.