США знову вдарили по Ірану: які цілі атакували цього разу

США завдали нової хвилі ударів по Ірану вранці 15 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США в Х.
О 6:00 ранку за східним часом Центральне командування США (CENTCOM) розпочало нову хвилю ударів по Ірану.
За заявою військових, атаки покликані додатково послабити збройні можливості, якими іранські сили користуються для нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.
Наразі CENTCOM не уточнило кількість цілей та їхнє точне розташування.
13 липня високопосадовець Ємену попередив, що збройні сили хуситів готові заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою.
Тегеран розглядає союз із хуситами як спосіб повторити сценарій з Ормузькою протокою і посилити тиск на Вашингтон.
Тим часом на тлі нової хвилі ударів ціни на нафту знову зросли - ф'ючерси марки Brent піднялися до 85,72 долара за барель.
Аналітики попереджають, що подальша ескалація конфлікту може підштовхнути вартість нафти до 100 доларів за барель.