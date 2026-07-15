UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США знову вдарили по Ірану: які цілі атакували цього разу

14:57 15.07.2026 Ср
1 хв
Названо причину нової атаки
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: США завдали нової хвилі ударів по іранських військових об'єктах (Getty Images)

США завдали нової хвилі ударів по Ірану вранці 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США в Х.

Деталі нового удару

О 6:00 ранку за східним часом Центральне командування США (CENTCOM) розпочало нову хвилю ударів по Ірану.

За заявою військових, атаки покликані додатково послабити збройні можливості, якими іранські сили користуються для нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Наразі CENTCOM не уточнило кількість цілей та їхнє точне розташування.

Що передувало ескалації

13 липня високопосадовець Ємену попередив, що збройні сили хуситів готові заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Тегеран розглядає союз із хуситами як спосіб повторити сценарій з Ормузькою протокою і посилити тиск на Вашингтон.

Тим часом на тлі нової хвилі ударів ціни на нафту знову зросли - ф'ючерси марки Brent піднялися до 85,72 долара за барель.

Аналітики попереджають, що подальша ескалація конфлікту може підштовхнути вартість нафти до 100 доларів за барель.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранВійна в Україні