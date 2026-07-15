США снова ударили по Ирану: какие цели атаковали на этот раз

Тегеран рассматривает союз с хуситами как способ повторить сценарий с Ормузским проливом и усилить давление на Вашингтон.

Тем временем на фоне новой волны ударовцены на нефть снова выросли – фьючерсы марки Brent поднялись до 85,72 доллара за баррель.

Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может подтолкнуть стоимость нефти до 100 долларов за баррель.