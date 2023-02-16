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США знову перехопили чотири російські літаки неподалік Аляски

Фото: США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски (flickr.com/38381308@N04)
Автор: Наталія Кава

Північноамериканське командування ППО пвторно виявило, відстежило і перехопило чотири російські літаки, котрі потрапили в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter.

Попередньо відомо, що було перехоплено такі літакі Окрім цього повідомляється, що літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

"Ця російська діяльність поблизу північноамериканського ППО відбувається регулярно і не розглядається як загроза, а також не вважається провокаційною", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 14 лютого американські військові вже перехоплювали російські літаки, які вдерлися в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Нагадаємо, на початку лютого американці виявили над північними штатами країни китайську повітряну кулю, яка могла займатися збором інформації.

Пізніше його збили біля узбережжя Кароліни за допомогою винищувача.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиАляска