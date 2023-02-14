США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски

Північноамериканське командування ППО (NORAD) виявило, відстежило і перехопило чотири російські літаки, які вдерлися в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NORAD .

Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

"У командуванні додали, що польоти російських літаків у зоні ППО Аляски мають місце регулярно і не розглядаються як загроза або провокація.

"NORAD очікував на цю активність і, в результаті нашого планування, був готовий припинити її", - випливає із заяви.

На закінчення командування підкреслило, що польоти російських повітряних суден поблизу Аляски "жодним чином не пов'язані з недавніми операціями NORAD або американських військових", пов'язаними з виявленням у небі над США та Канадою невідомих літальних апаратів.

Нагадаємо, на початку лютого американці виявили над північними штатами країни китайську повітряну кулю, яка могла займатися збором інформації.

Пізніше його збили біля узбережжя Кароліни за допомогою винищувача.

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