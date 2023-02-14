ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 14 лютого 2023 23:56
США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски Фото: США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски (flickr.com/38381308@N04)
Автор: Артур Родивилов

Північноамериканське командування ППО (NORAD) виявило, відстежило і перехопило чотири російські літаки, які вдерлися в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NORAD.

Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

"У командуванні додали, що польоти російських літаків у зоні ППО Аляски мають місце регулярно і не розглядаються як загроза або провокація.

"NORAD очікував на цю активність і, в результаті нашого планування, був готовий припинити її", - випливає із заяви.

На закінчення командування підкреслило, що польоти російських повітряних суден поблизу Аляски "жодним чином не пов'язані з недавніми операціями NORAD або американських військових", пов'язаними з виявленням у небі над США та Канадою невідомих літальних апаратів.

Нагадаємо, на початку лютого американці виявили над північними штатами країни китайську повітряну кулю, яка могла займатися збором інформації.

Пізніше його збили біля узбережжя Кароліни за допомогою винищувача.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аляска
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ