США снова перехватили четыре российских самолета неподалеку от Аляски

Североамериканское командование ПВО повторно обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, попавших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter.

Предварительно известно, что были перехвачены самолеты Кроме того, сообщается, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

"Эта российская деятельность вблизи североамериканского ПВО происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной", - говорится в сообщении.