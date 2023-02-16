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США снова перехватили четыре российских самолета неподалеку от Аляски

Фото: США сообщили о перехвате четырех российских самолетов вблизи Аляски (flickr.com/38381308@N04)
Автор: Наталья Кава

Североамериканское командование ПВО повторно обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, попавших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter.

Предварительно известно, что были перехвачены самолеты Кроме того, сообщается, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

"Эта российская деятельность вблизи североамериканского ПВО происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 февраля американские военные уже перехватывали российские самолеты, ворвавшиеся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

Напомним, в начале февраля американцы обнаружили над северными штатами страны китайский воздушный шар, который мог заниматься сбором информации.

Позже его сбили у побережья Каролины с помощью истребителя.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАляска