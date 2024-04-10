США знищили ракету хуситів, яка була випущена по американському судну

"USS Mason (DDG 87) і сили Центрального командування США успішно вступили в бій і знищили одну протикорабельну балістичну ракету, запущену підтримуваними Іраном терористами-хуситами з Ємену над Аденською затокою", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ціллю балістичної ракети, ймовірно, було судно MV Yorktown під американським прапором, що належить США, яке супроводжували американські військові кораблі USS Laboon і USS Mason.

Командування повідомило, що американські, коаліційні або комерційні судна не зазнали жодних пошкоджень.

"Було встановлено, що балістична ракета становить безпосередню загрозу для американських, коаліційних і торговельних суден у регіоні. Ці дії вживаються для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - наголосили в CENTCOM.