США уничтожили ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну

"USS Mason (DDG 87) и силы Центрального командования США успешно вступили в бой и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена над Аденским заливом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целью баллистической ракеты, вероятно, было судно MV Yorktown под американским флагом, принадлежащее США, которое сопровождали американские военные корабли USS Laboon и USS Mason.

Командование сообщило, что американские, коалиционные или коммерческие суда не получили никаких повреждений.

"Было установлено, что баллистическая ракета представляет непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - подчеркнули в CENTCOM.