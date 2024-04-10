США уничтожили ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну

Соединенные Штаты уничтожили баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну.
Об этом заявило Центральное командование ВС США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в Twitter.
"USS Mason (DDG 87) и силы Центрального командования США успешно вступили в бой и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена над Аденским заливом", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что целью баллистической ракеты, вероятно, было судно MV Yorktown под американским флагом, принадлежащее США, которое сопровождали американские военные корабли USS Laboon и USS Mason.
Командование сообщило, что американские, коалиционные или коммерческие суда не получили никаких повреждений.
"Было установлено, что баллистическая ракета представляет непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - подчеркнули в CENTCOM.
На днях американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.
23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.
По данным СМИ, Китай финансирует атаки хуситов на суда в Красном море.
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