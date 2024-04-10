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США уничтожили ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты уничтожили баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну.

Об этом заявило Центральное командование ВС США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в Twitter.

"USS Mason (DDG 87) и силы Центрального командования США успешно вступили в бой и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена над Аденским заливом", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что целью баллистической ракеты, вероятно, было судно MV Yorktown под американским флагом, принадлежащее США, которое сопровождали американские военные корабли USS Laboon и USS Mason.

Командование сообщило, что американские, коалиционные или коммерческие суда не получили никаких повреждений.

"Было установлено, что баллистическая ракета представляет непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - подчеркнули в CENTCOM. 

 

Борьба с хуситами

На днях американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.

23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.

По данным СМИ, Китай финансирует атаки хуситов на суда в Красном море.

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